إعفاء نائب المدعى العام الأوكرانى من منصبه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد، إذ استقال فولوديمير هافريلوف، نائب وزير الدفاع الأوكرانى من منصبه، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية قضايا فساد تتعلق بالجيش، كما استقال نائب رئيس المكتب الرئاسى الأوكرانى، كيريلو تيموشينكو.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن فى وقت سابق عن إجراء تغييرات فى المناصب العليا بالحكومة وفى الأقاليم ستتم خلال الـ 24 ساعة المقبلة.