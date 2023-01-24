ألمانيا: الناتو يجب ألا يكون جزءا من حرب أوكرانيا

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت أن بلادها لن تقف فى طريق بولندا إذا أرسلت دباباتها الألمانية الصنع "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.
وردًا على سؤال عما سيحدث إذا مضت بولندا قدمًا وأرسلت دباباتها من طراز "ليوبارد 2" دون موافقة ألمانيا، قالت "بربوك" فى مقابلة مع تلفزيون "إل سى آي" الفرنسي، الأحد: "فى الوقت الحالى، لم يتم طرح السؤال، ولكن إذا طُلب منا، فلن نقف فى الطريق".
ويتمسك المستشار الألمانى، أولاف شولتس، بأن خطوة بلاده لإرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بحاجة إلى تنسيق كامل بين أعضاء الحلف الغربى، لاسيما إرسال الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" إلى كييف، وهو أمر ترفضه واشنطن.
وتمتلك 13 دولة فى أوروبا، نحو 2000 دبابة طراز "ليوبارد 2"، وفق شبكة "سى إن إن" الأمريكية.
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