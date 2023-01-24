استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

جدة - نرمين السيد - واستقال فولوديمير هافريلوف، نائب وزير الدفاع الأوكرانى من منصبه، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية قضايا فساد تتعلق بالجيش، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وجاءت استقالة هافريلوف بعد ساعات من إعلان استقالة نائب رئيس المكتب الرئاسى الأوكرانى، كيريلو تيموشينكو.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن فى وقت سابق عن إجراء تغييرات فى المناصب العليا بالحكومة وفى الأقاليم ستتم خلال الـ 24 ساعة المقبلة.