فاوتشى: فيروس كورونا لا يزال يشكل تهديدا خطيرا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاوتشى - فى تصريح لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الثلاثاء - أنه "على الرغم من أننا فى الوقت الحالى أفضل حالا مما كنا عليه قبل عام أو عامين، إلا أنه لا يزال لدينا عددا مرتفعا نسبيا من الإصابات والحالات المحتجزة فى المستشفيات بالإضافة إلى الوفيات"، مشيرا إلى أن الوباء لم ينتهى بعد حيث أن الإصابات تتزايد بشكل كبير فى الصين بسبب تخليها عن سياسة "صفر كوفيد".
وأشار إلى أن تخفيف بكين المفاجئ للقيود الشهر الماضى قد يكون أمرا مكلفا، معربا عن قلقه من أن الصين ستعانى من عبء كبير جدا من المرض والوفاة.
وأكد فاوتشى أن الحكومات فى حاجة إلى أن تكون حريصة على تلقى مواطنيها الجرعات التعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لمواجهة التحدى الدائم للأمراض الجديدة هى الاستعداد الدائم.
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