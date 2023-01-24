استقالة نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو اليوم الثلاثاء، إنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكى، إعفاءه من مهامه.



جدة - نرمين السيد - قال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو اليوم الثلاثاء، إنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكى، إعفاءه من مهامه. وكتب تيموشينكو على "تيليجرام": "أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة".

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