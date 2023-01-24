استقالة نائب وزير الدفاع الأوكرانى بسبب قضايا فساد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إجراء تغييرات فى المناصب العليا بالحكومة وفى الأقاليم خلال الساعات المقبلة.
وقال زيلينسكى فى خطابه الليلى المصور: "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب، ستتم اليوم وغدًا، فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات فى الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك بالأقاليم وفى منظومة إنفاذ القانون"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان الرئيس الأوكرانى تعهد فى السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وسط سلسلة من المزاعم بتلقى رشاوى وممارسات مشبوهة.
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