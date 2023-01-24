النمسا: هناك حاجة لتوفير مليارى يورو لتأمين حدود الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، أن هناك حاجة ماسة إلى توفير المزيد من الموارد المالية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، على أن تبدأ بمليارى يورو بشكل عاجل.





وقال كارنر - فى تصريح اليوم عقب ختام زيارة إلى بلغاريا برفقة المستشار النمساوى كارل نيهمر - إن الهدف من الزيارة كان مناقشة الخيارات لتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى. وأوضح أن المستشار أجرى مباحثات مهمة مع كل من الرئيس البلغارى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، ركزت على مناقشة الخيارات لتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى. وأضاف أنه تم الاتفاق على الضغط بشكل مشترك على المفوضية الأوروبية لتوفير مليارى يورو لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى فى بلغاريا. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حزمة شاملة لتعزيز التعاون الشرطى فى مجال حماية الحدود ومكافحة تهريب البشر.

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