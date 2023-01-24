اللقطات الأولى لمنفذ هجوم كاليفورنيا بعد القبض عليه (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية احتجاز أحد المشتبه بهم فى حادث إطلاق النار، بواقعتين منفصلتين، اليوم الثلاثاء، بسان فرانسيسكو، فى ولاية كاليفورنيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المحققون إن المسلح الذى تم ضبطه، عُثر فى سيارته على سلاح آلى، ويدعى "هوو كان تران"، وبالغ من العمر 72 عامًا، وتم القبض عليه سابقًا لامتلاكه سلاحًا ناريًا بشكل غير قانونى، وكان بحوزته بندقية فى المنزل، ومئات من الذخيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن سبعة أشخاص قتلوا فى حادثى إطلاق النار، صباح الثلاثاء، فى مزرعة وشركة نقل بالشاحنات فى منطقة ساحلية جنوب سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، بحسب "أسوشيتد برس".

وأكد مسؤول أن أربعة أشخاص قتلوا فى المزرعة وثلاثة بأعمال النقل بالشاحنات على مشارف خليج "هاف مون"، وهى مدينة تبعد نحو 30 ميلًا "48 كيلومترًا" جنوب سان فرانسيسكو.

جاء إطلاق النار بعد مقتل 11 شخصًا فى وقت متأخر من يوم السبت، فى قاعة رقص بجنوب كاليفورنيا.

وبلغت حوادث إطلاق النار الجماعى مستوى غير مسبوق فى الولايات المتحدة خلال شهر يناير الجارى، فمنذ بداية عام 2023 وحتى الإثنين 23 يناير، شهدت الولايات المتحدة 36 حادث إطلاق نار جماعى، أدى إلى سقوط 188 ضحية، بينهم 56 قتيلًا و132 مصابًا.