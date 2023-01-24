برلين تعلن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار يورو لأوكرانيا فى الربيع

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، أعلن وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس، خلال قمة رامشتاين لوزراء دفاع 50 دولة، عن حزمة المساعدات العسكرية التى ستمنحها بلاده لأوكرانيا، موضحًا أن برلين لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن منح كييف دبابات ليوبارد التى سبق وأن طلبتها.

وكانت المخابرات الألمانية، أعربت فى اجتماع سرى فى البوندستاج الألمانى، عن انزعاجها من الخسائر الفادحة للجيش الأوكرانى فى مدينة باخموت، حيث أبلغ جهاز المخابرات السياسيين الأمنيين أن أوكرانيا تخسر "عددًا مكونًا من ثلاثة أرقام من الجنود" يوميًا.