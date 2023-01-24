العالم اليوم - بسبب أوكرانيا.. نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي

انتم الان تتابعون خبر بسبب أوكرانيا.. نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 10:20 صباحاً - كشفت دراسة عسكرية عن نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وبحسب الدراسة التي نشرتها "وول ستريت جورنال" فإن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ "جافلين".

ووفقا للدراسة، فإن أميركا ستعاني من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكرياً قريباً، مشيرة إلى أن مخزون السلاح الأميركي الحالي غير كاف في وقت الحرب.

وفي التفاصيل:

تم استهلاك مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ جافلين بتقديم 8500 وحدة منها إلى أوكرانيا.

أميركا سلمت أوكرانيا 1600 منظومة "ستينغر" المضادة للطائرات والتي تساوي الكمية التي تم تصديرها للخارج خلال 20 عاماً.

هناك تراجع كبير في مخزونات مدفعية "هاوتزر" والرادارات المضادة للمدفعية.

تقلصت إمدادات الجيش الأميركي بأكثر من مليون طلقة من ذخيرة عيار 155 ملم.

انخفضت المخزونات من نظام الدفاع الساحلي "هاربون".

وفي ظل هذه الخسائر ستعاني الولايات المتحدة من جملة تداعيات صعبة، يكمن أبرزها في نقص الذخيرة بحال حصول مواجهة قريبة مع الصين، بالإضافة إلى تأخر استلام الذخيرة بسبب اضطرابات سلاسل الإمدادات.

كما أن إنتاج كل منظومة جافلين يتطلب أكثر من 250 رقاقة إلكترونية وتوفرها يواجه صعوبة في هذه الظروف.

ومنذ بدء الحرب الأوكرانية، قبل حوالي عام من الآن، أرسلت الولايات المتحدة أطنان من المساعدات العسكرية إلى كييف.

وتطالب أوكرانيا الدول الغربية بالمزيد من الدعم العسكري، مؤكدة أن ذلك سيكون عاملاً حاسماً في الحرب مع روسيا.

وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز".

وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 26.7 مليار دولار منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير.