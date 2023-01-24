الاحتلال يقتحم موقعا أثريا غرب نابلس

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم - فى تصريح اليوم - إن عددا من دوريات الاحتلال، ترافقها مركبات تابعة لـ"الإدارة المدنية"، اقتحمت الموقع الأثرى فى البلدة، واستعرضوا ملفات وخرائط.
وأضاف أن هذه الاقتحامات أصبحت شبه يومية، وهناك مخاوف من تنفيذ مخططات للاستيلاء على الموقع الآثرى وإقامة أعمال فيه، وهو الأمر المخالف للقوانين الدولية.
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