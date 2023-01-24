القاهرة الإخبارية: فنزويلا تدعم إصدار عملة لأمريكا اللاتينية

جدة - نرمين السيد - وقال مادورو خلال مسيرة فى كراكاس ضد الحصار والعقوبات: "فنزويلا مستعدة ونحن ندعم المبادرة لإنشاء عملة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى". وفى وقت سابق، قال زعيما البرازيل والأرجنتين: إن مثل هذه المحادثات جارية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

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