روسيا: العالم بحاجة إلى الاستعداد لأوبئة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أونيشينكو - أن "العالم بحاجة إلى الاستعداد لأوبئة جديدة، حيث سيكون هناك المزيد من الأوبئة، ونحن بحاجة إلى الاستعداد والقدرة على إيجاد طرق تشخيص أسرع لفهم نوع الفيروس الذى نتعامل معه".

وأكد العالم الروسى الحاجة لامتلاك القدرة على تطوير اللقاحات بشكل أسرع فى محاولة للتصدى على أى فيروسات قد تتفشى فى أى وقت.

ووفقا لما أورده مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، فإنه تم تسجيل 4 آلاف و719 إصابة بمتغير سلالة "أوميكرون" الجديد XBB.1.5 أمس الإثنين.

وكان إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم قد تخطى 673 مليونا و507 آلاف إصابة حتى أمس، فيما تخطت حالات الوفيات 6 ملايين و748 ألفا.