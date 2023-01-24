السلطات الأمريكية تصادر طنا من الكوكايين قبالة سواحل بورتوريكو

جدة - نرمين السيد - صادر عملاء فيدراليون تابعون لسطات الجمارك وحماية الحدود فى الولايات المتحدة، كمية من الكوكايين تقدر قيمتها بـ 24 مليون دولار، قبالة زورق سريع يحاول الوصول إلى الساحل الجنوبى الشرقى لـ بورتوريكو.





ووفقًا جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، ألقت السلطات القبض على شخصين من جمهورية الدومينيكان وشخص واحد من كولومبيا حيث صادرت ما يزيد عن طن من الكوكايين، يوم الجمعة الماضى بالقرب من مدينة هوماكاو الساحلية.

وذكر بيان صحفى لدوريات الحدود والجمارك أن عناصر من العمليات الجوية والبحرية أوقفوا السفينة جنوب شرق المدينة.

وهذه هى ثانى عملية ضبط مخدرات كبيرة يتم الإبلاغ عنها هذا الشهر فى المياه قبالة بورتوريكو، حيث صادر عملاء فيدراليون فى 15 يناير الجارى، أكثر من 1700 رطل (800 كيلوجرام) من الكوكايين بقيمة 18.4 مليون دولار بعد مطاردة بالقرب من الساحل الشمالى الشرقى قتل فيها اثنان من المشتبه بهم واعتقل أربعة آخرون.

ويعد البحر الكاريبى طريقًا كثيفًا للاتجار بالمخدرات ، ويلعب دورًا فى العنف فى بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية ، وفقًا لتقرير عن تجارة المخدرات فى منطقة البحر الكاريبى من البيت الأبيض.

تعتبر وزارة الخارجية بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان "وجهات أساسية" للكوكايين الذى يتم شحنه عبر الكاريبى من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.