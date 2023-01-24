العالم اليوم - هذه أبرز قدرات ومواصفات الدبابة "ليوبارد 2"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 09:22 صباحاً - أعلنت شركة "راينميتال" الدفاعية الألمانية إنها "قد" تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 139 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد" "إذا لزم الأمر".

وقال المتحدث باسم الشركة باسم الشركة المصنعة للدبابات في تصريحات لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية، قال فيها إن "راينميتال" يمكنها تسليم 29 دبابة "ليوبارد 2 إيه 4" بحلول أبريل إلى مايو، و22 دبابة أخرى من الطراز نفسه في نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.

وأشار إلى أن بإمكان الشركة أيضا تسليم أوكرانيا 88 دبابة "ليوبارد 1" الأقدم، لكن من دون إعطاء إطار زمني محتمل.

الجدير بالذكر أن ألمانيا تتعرض لضغوط شديدة من أوكرانيا وأعضاء من حلف الناتو، مثل بولندا، للسماح بتزويد كييف بدبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع، لتعزيز دفاعها في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.

لكن برلين تقول إنها لن ترسل دباباتها إلى أوكرانيا إلا إذا فعلت واشنطن الشيء ذاته مع دبابات "أبرامز" أميركية الصنع، في الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة صعوبة ذلك بسبب كلفة التشغيل والتدريب والصيانة المرتفعة.

وفي تحول واضح في الموقف الألماني، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، الأحد، إن حكومتها لن تمنع بولندا إذا حاولت إرسال الدبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.

ما هي دبابة ليوبارد 2؟

دخلت الخدمة أول مرة عام 1979.

الشركة المصممة "كراواس مافي"، فيما صممت شركة "راينميتال" مدفعها، بينما المحرم من صنع شركة "إم تي يو فريديريكسافن".

تعد من بين الأفضل في العالم، حيث وصفتها شركة "راينميتال" بأنها "مزيج مثالي من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية".

يتم تصنيع ليوبارد في 3 دول أخرى بترخيص من ألمانيا، وتوجد لدى جيوش 21 دولة أخرى كلها أعضاء في حلف "الناتو".

النسخة "ليوبارد 2 إيه 4" هي الأكثر تصنيعا، أما النسخة الأحدث فهي "ليوبارد 2 إيه 7+".

الحركة والتسليح

تصل سرعة الدبابة "ليوبارد 2 إيه4 " القصوى إلى نحو 68 كيلومترا في الساعة.

يبلغ وزن الدبابة "ليوبارد 2 إيه 4"، الطراز الذي يرجح أن تحصل عليه أوكرانيا- حوالي 52 طنا، و55 طنا حين تكون مجهزة للقتال.

قوة محركها 1500 حصان، وسعته من الديزل حوالي 1160 ليترا، يمكنها أن تقطع بها مسافة تصل إلى نحو 280 كيلومترا (338 كيلومترا على الطرقات المسفلتة أو 218 كيلومترا عبر الطرقات غير المسفلتة).

طاقم الدبابة يتألف من 4 أفراد، بينهم قائد الدبابة.

الحماية

النسخة "ليوبارد 2 إيه 4" مدرعة بمزيج يشمل الصلب ومعدن التنغستن النادر، والدروع المعيارية.

في نسخ أخرى منها تتوفر حماية إضافية من مواد بينها التيتانيوم والتنغستن لمنطقتي البرج والقاعدة.

يمكن أيضا تزويدها بإجراءات حماية نشطة.

في الحرب في أفغانستان، أثارت ليوبارد الإعجاب بقدرتها على النجاة من الهجمات بالعبوات الناسفة، لكن الجيش التركي خسر بعضها خلال عملياته في سوريا جراء هجمات بقذائف مضادة للدبابات وقنابل وعبوات ناسفة.

القوة النارية