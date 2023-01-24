بايدن يطلب تدخل أجهزة الأمن الفيدرالية بشأن حادثى إطلاق النار فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض بعد أن أطلع أن مستشار الأمن الداخلي، جيك سوليفان، الرئيس جو بايدن على مستجدات الحادثتين.

ولقى 7 أشخاص مصرعهم فى حادثى إطلاق نار متصلين، أمس الإثنين فى مزرعة فطر وشركة نقل بالشاحنات فى منطقة ساحلية جنوب سان فرانسيسكو فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان أحد المشتبه بهم رهن الاعتقال، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأفاد رئيس مجلس المشرفين فى مقاطعة سان ماتيو، ديف باين، إن أربعة أشخاص قتلوا فى المزرعة وثلاثة فى أعمال النقل بالشاحنات على مشارف خليج هاف مون، وهى مدينة تبعد حوالى 30 ميلاً (48 كيلومترًا) جنوب سان فرانسيسكو.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، وعثرت الشرطة على أربعة ضحايا أصيبوا بطلقات نارية، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، أصيبت بجروح خطيرة، جراء إطلاق النار، إلى مركز ستانفورد الطبى.

وذكر موقع "cbsnews" الإخبارى الأمريكى بأن الشرطة أسرعت إلى مشهد إطلاق النار الثانى - هذا فى مزرعة فطر تم العثور على ثلاثة ضحايا آخرين متوفين هناك بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا لمكتب الشريف.

وبينما لم يتضح بعد كيف يمكن ربط الحادثين، تم وصف المشتبه به بأنه موظف ساخط يعمل فى إحدى المزارع.

وبحسب مكتب الشريف، فإن المشتبه به فى إطلاق النار قاد نفسه إلى المحطة الفرعية الواقعة بين موقعى الحادث واستسلم للشرطة.

تم التعرف على المشتبه به وهو تشاو تشونلى البالغ من العمر 67 عامًا، من سكان هاف مون باى، وقال مكتب الشريف إن السلاح المستخدم فى إطلاق النار عثر عليه فى عربته، وفى القت ذاته لم يتم الإعلان عن أى دافع وراء إطلاق النار.

وقالت كريستينا كوربوس، عمدة مقاطعة سان ماتيو، فى مؤتمر صحفى مساء الاثنين: "هذا النوع من إطلاق النار مروع.. إنها مأساة نسمع عنها كثيرًا، لكنها اليوم حدثت هنا فى المقاطعة".

يأتى الحادث بعد يومين فقط من إطلاق نار جماعى فى قاعة رقص "مونتيرى بارك" بعد عيد رأس السنة القمرية الجديدة ليلة السبت، والذى أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 10 آخرين.

ومن جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص اثنان منهم فى حالة حرجة، فى إطلاق نار بعد ظهر اليوم الاثنين فى مدرسة خاصة بالقرب من وسط مدينة دى موين بولاية آيوا الأمريكية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب بيان صادر عن شرطة دى موين، فإن ضباط الشرطة "لديهم العديد من المشتبه بهم المحتملين فى الحجز".