الجيش الروسى: نواجه الغرب كله تقريبا فى العملية العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، تصريحات صحفية لرئيس الأركان العامة للجيش الروسى فاليرى جيراسيموف، خلال قال فيها : "لم تعرف روسيا الحديثة مثل هذا المستوى والشدة من الأعمال العدائية، بلدنا وقواته المسلحة يوم الإثنين يواجهان الغرب الجماعى تقريبا".

وأوضح جيراسيموف أنه من أجل استقرار الوضع وحماية المناطق الجديدة وتنفيذ عمليات هجومية، كان على هيئة الأركان العامة القيام بتعبئة جزئية، لم تحدث مثل هذه الأحداث منذ الحرب الوطنية العظمى.

وأشار جيراسيموف إلى أن "هيئة الأركان العامة تتخذ الآن كافة الإجراءات لتحقيق أهداف العملية الخاصة التى حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك لضمان الأمن العسكرى للبلاد، على أساس التهديدات العسكرية القائمة".