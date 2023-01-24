إيطاليا: يجب الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال مبدأ الدولتين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، فى مقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى، عقب انتهاء جلسة المحادثات الثنائية بين وفدى البلدين.

وأضافت ميلونى أن حل الدولتين يعد الحل الوحيد الممكن للقضية الفلسطينية من خلال التفاوض بين الطرفين ضمن معايير يحددها القانون الدولى بشكل يضمن السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأوضحت رئيسة الحكومة الإيطالية أنها ناقشت مع الرئيس الجزائرى العديد من القضايا الدولية لاسيما فيما يخص الوضع فى ليبيا ومالى ومنطقة الساحل الأفريقى، لافتة إلى أن هناك "زعزعة متنامية للاستقرار فى المنطقة تثير قلق بلادها ".

واعتبرت أن أول زيارة ثنائية خارجية فى منطقة شمال إفريقيا تقوم بها الحكومة الجديدة إلى الجزائر تظهر مدى أهمية الجزائر بالنسية لإيطاليا كشريك استراتيجى موثوق به، مشيرة إلى أنها تأتى متزامنة مع الذكرى العشرين للتوقيع على معاهدة حسن الجوار والصداقة فى 2003 بالجزائر.

وأشارت إلى أنه تم التوقيع على إعلان مشترك يسلط الضوء على أهمية العلاقات الممتازة بين البلدين وتعزيز هذا التعاون فى مجال الطاقة والثقافة والسياسة.

ولفتت إلى أن الجزائر هى المزود الأساسى للغاز لبلادها، مضيفة أن التعاون الثنائى يشمل أيضا التعاون فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.

وأكدت أن إنشاء أنبوب غاز جديد بين الجزائر وإيطاليا يسمح بنقل الغاز المسال والهيدروجين والكهرباء، سوف يسمح بزيادة صادرات الطاقة من الجزائر إلى روما وبالتالى إلى أوروبا.

وأعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية اعتزامها القيام بزيارات أخرى إلى بلدان شمال أفريقيا خلال الأسابيع المقبلة.