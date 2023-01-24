وزارة العدل الأمريكية: تفتيش منزل بايدن كان بطلب من محاميه

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب مستشار البيت الأبيض أيضًا إنه كان يراجع الطلبات الأخيرة من لجنة الرقابة بمجلس النواب التى يقودها الجمهوريون وتعهد باحترام الرقابة التشريعية، لكنه حذر من أن تعاونه قد يكون مقيدًا بامتياز تنفيذى والتحقيق الجارى فى وزارة العدل.

وأفاد بوب باور، محامى الرئيس، فى بيان مساء السبت بالعثور على ستة مواد أخرى فى منزل بايدن فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير خلال عملية عملية تفتيش جديدة، بما فى ذلك وثائق تحمل علامات التصنيف.

وكان هذا هو الأحدث فى سلسلة من اكتشافات الوثائق السرية فى منزل بايدن فى ويلمنجتون وفى مكتب مؤقت فى جامعة بنسلفانيا.

ووفقًا للمحامى تعود بعض الوثائق السرية التى تم الكشف عنها مؤخرًا و"المواد المحيطة"، إلى فترة ولاية بايدن فى مجلس الشيوخ الأمريكى، حيث مثل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009،

وكشف باور أن الوثائق الأخرى كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس فى إدارة أوباما من عام 2009 حتى عام 2017.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز: إن طلب تفتيش منزل الرئيس كان عرضًا تطوعيًا واستباقيًا من قبل المحامين الشخصيين له إلى وزارة العدل".

رفض سامز تقديم مزيد من الوضوح بشأن المحتوى الدقيق للمواد المأخوذة من منزل ويلمنجتون.

يزيد البحث من المخاطر القانونية والسياسية لبايدن، الذى أصر على أن الاكتشاف السابق لمواد سرية فى منزله ومكتبه السابق سيعتبر فى النهاية غير منطقى.

وقال سامز أيضًا إن مستشار البيت الأبيض أرسل رسالة إلى جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب التى يسيطر عليها الجمهوريون، ردًا على استفسارات كومر حول الوثائق السرية التى عُثر عليها فى منزل ومكتب بايدن الديمقراطى.

أرسل كومر، وهو جمهورى من ولاية كنتاكى، خطابًا هذا الشهر يطلب فيه وثائق مثل سجلات الزوار والوثائق التى تم تسليمها إلى وزارة العدل وقائمة بالأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مكتب بايدن فى فيلادلفيا.

وقال البيت الأبيض إنه يسعى إلى "استيعاب مصالح الرقابة المشروعة ضمن اختصاص اللجنة مع احترام الفصل بين السلطات والالتزامات الدستورية والقانونية للسلطة التنفيذية".

قال متحدث باسم لجنة مجلس النواب إن اقتراح البيت الأبيض بضرورة تحديد ما إذا كانت الطلبات مرتبطة بالرقابة المشروعة يقوض تعهد بايدن العلنى بالشفافية.

وقال المتحدث: "هذه ليست شفافية" شرعية "من الرئيس بايدن الذى زعم ذات مرة أن لديه أكثر إدارة شفافة فى التاريخ".