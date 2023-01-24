مطلب رئيس الوزراء الفلسطينى من وزيرة الخارجية الفرنسية فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطين، محمد أشتية، فرنسا إلى كسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين؛ حفاظًا على حل الدولتين لمواجهة جميع الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية لتقويضه.





جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، فى مقر المجلس الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الاثنين بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى وبلجيكا ولوكسمبورج عبدالرحيم الفرا. وأطلع أشتية وزيرة الخارجية الفرنسية على تطورات الأوضاع فى فلسطين، وتصاعد وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطينى، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.

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