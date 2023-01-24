جدة - نرمين السيد - أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء فى لبنان، تخصيص سلفة خزينة قيمتها 42 مليون دولار أمريكى لمؤسسة كهرباء لبنان، بما يتيح تفريغ البواخر المحملة بالوقود الموجودة على السواحل اللبنانية، وذلك بشرط عدم استعمال مخزون الوقود إلا بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة، وذلك تمهيدا لزيادة التغذية الكهربائية على عموم الأراضى اللبنانية.





جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتى أمس الإثنين، للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامى ووزراء الدفاع الوطنى موريس سليم والعدل هنرى خورى والطاقة والمياه وليد فياض والسياحة وليد نصار والاشغال العامة والنقل على حمية الثقافة محمد وسام مرتضى والداخلية والبلديات بسام مولوى والصناعة جورج بوشكيان والمالية يوسف خليل والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكيه والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى وعدد من المسئولين. وتقرر الموافقة على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه، كما طلبت اللجنة من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع مورد الوقود بهدف الإعفاء من غرامات التأخير، كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 فبراير لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها. جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة جاء فى أعقاب قرار تشكيلها الذى اتخذ فى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الأربعاء الماضى والتى قاطعها 6 وزراء من بينهم وزراء الدفاع والعدل والطاقة الذين شاركوا فى اجتماع اللجنة اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان: إقرار سلفة لتفريغ بواخر الوقود تمهيدا لزيادة التغذية الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.