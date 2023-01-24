وزير الحج السعودى: المملكة تستعد لخدمة مليونى حاج

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الزيارة تأتى ضمن اللقاءات الاستراتيجية القائمة بين الجهات الحكومية فى البلدين الشقيقين بهدف تعزيز التعاون فيما بينهما فى مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة فى المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وأكَّدَ الربيعة حرصَ حكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ ولى عهده الأمين -حفظهما الله-، على تسهيل جميع الإجراءات وتطوير التشريعات التى تمكِّن أكبرَ عدد من المسلمين حول العالم من زيارة الأماكن المقدسة وأداء العمرة، فى ظل التزام المملكة التاريخى والأصيل بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشارَ وزير الحج والعمرة إلى استعداد المملكة لاستقبال مليونى حاج منهم 41,300 حاج من جمهورية الجزائر خلال موسم الحج للعام الجارى 1444هـ.

وخلال مؤتمر صحفى مشترك عقده الربيعة مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، أشار الربيعة إلى التسهيلات التى قدمتها المملكة للمعتمرين الجزائريين، ومنها: إتاحة أداء نسك العمرة من خلال القدوم إلى المملكة بجميع أنواع التأشيرات وإصدارها خلال أقل من (24) ساعة، وإلغاء اشتراط وجود محرم للنساء.

كما تطرَّق خلال المؤتمر إلى دور المشاريع التنموية والبنية التحتية فى المملكة فى إحداث نقلة نوعية فى جودة الخدمات المُقدمة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ودورها فى استيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد ضيوف الرحمن؛ كونها تعدُّ الأكبر على مستوى العالم بتكلفة تجاوزت 200 مليار ريال، وإنشاء قطار الحرمين الذى يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال رحلة تستغرق ساعتين.

وعقد الدكتور توفيق الربيعة لقاءً موسعًا مع معالى وزيــر السياحــة والصنــاعة التقليـديــة ياسين حمادي، ووزير النقل كمال بلجود، ومدير عام الوكالة الوطنية للطيران المدنى بجمهورية الجزائر حمزة بن حمودة، وذلك بحضور عدد من ممثلى الجهات الحكومية والخاصة فى البلدين، بهدف بحث تطوير العلاقات المشتركة والانتقال بها إلى أفق أرحب، ومناقشة أفضل السبل؛لتسهيل وصول المعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر؛ تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وشدَّد وزير الحج والعمرة على حرص الوزارة وجميع أطراف منظومة الحج والعمرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية واللوجستية للمعتمرين كافة، بما يضمن توفير الوقت والجهد، ويرفع من جودة الخدمات. مشيرًا إلى تنوع الخدمات التى تقدمها "منصة نسك" ضمن خطوات إلكترونية سهلة وميسرة، وبما يُسهم فى إثراء تجربتهم الإيمانية فى أثناء وجودهم فى المملكة، خصوصًا بعد تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وإتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات، وخفض تكلفة التأمين الشامل.

ودعا الربيعة جميع الراغبين فى أداء مناسك العمرة إلى زيارة المواقع الإسلامية والتاريخية التى تحتضنها مناطق ومدن المملكة، وخصوصًا فى مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لإثراء تجربتهم الدينية، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة تزخر بالمواقع الدينية والتاريخية التى تستحق الزيارة، ويمكن زيارتها بالاستفادة من الخدمات التى توفرها منصة "نسك".