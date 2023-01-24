رحلة الخطوط الجوية البريطانية تضطر للهبوط بإيطاليا بسبب دخان بقمرة القيادة

جدة - نرمين السيد - هبطت طائرة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة إلى إيطاليا بسلام فى مدينة فيرونا الإيطالية دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين الركاب، وذلك بعد أن اضطرت للهبوط بعد أن بدأ الدخان يملأ قمرة القيادة.





وهبطت الطائرة بسلام فى مطار كاتولو فى فيرونا بإيطاليا، ولم ترد تقارير عن وقوع أى إصابات فى صفوف الركاب، حيث يتواجد رجال الإطفاء حاليًا فى مكان الحادث، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية للصحيفة: "طلب طيارونا أولوية الهبوط فى فيرونا كإجراء احترازى بسبب مشكلة فنية بسيطة. هبطت الطائرة بشكل طبيعى".

ويقع المطار على مسافة تزيد قليلاً عن ستة أميال جنوب غرب مدينة فيرونا، ويخدم سكانها أربعة ملايين نسمة فى مقاطعات فيرونا وبريشيا ومانتوفا وترينتينو.

فى الشهر الماضى، اضطرت طائرة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من مطار هيثرو إلى نيس فى فرنسا للعودة إلى فرنسا "بعد تقارير عن مشكلة فنية".

زعمت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة بدأت فى إطلاق رمز الطوارئ بعد وقت قصير من إقلاعها حوالى الساعة 5.22 مساءً فى 29 ديسمبر وعادت إلى المطار.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية إن الطائرة عادت إلى مدرج جديد بعد أن واجهت مشكلة فنية.

وأضاف: "هبطت الطائرة بشكل طبيعى بعد عودتها إلى مطار هيثرو بعد ورود تقارير عن مشكلة فنية. إن سلامة عملائنا وطاقمنا هى أولويتنا دائمًا".