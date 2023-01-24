العالم اليوم - موسكو ودمشق ترممان قاعدة جوية سورية مدمرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 01:20 صباحاً - ذكرت وزارة الدفاع الروسية في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أن موسكو ودمشق رممتا قاعدة الجراح الجوية العسكرية شمالي سوريا لاستخدامها بشكل مشترك.

وقالت الوزارة على تطبيق التراسل "تلغرام": "رمم العسكريون الروس والسوريون مطار الجراح المدمر". وأضافت: "القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة". واستعيدت القاعدة الصغيرة الواقعة شرقي حلب من مسلحي تنظيم "داعش" عام 2017. وروسيا قوة عسكرية مهيمنة في سوريا منذ شنها ضربات جوية وعمليات برية هناك عام 2015، كما أكدت وجودها بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها في عام 2019.

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