جدة - نرمين السيد - أصيب ثلاثة أشخاص اثنان منهم فى حالة حرجة، فى إطلاق نار بعد ظهر اليوم الاثنين فى مدرسة خاصة بالقرب من وسط مدينة دى موين بولاية آيوا الأمريكية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار بمدرسة أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.