تونس تُدين إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وأكدت تونس - فى بيان صحفى صدر عن وزارة الشئون الخارجية مساء اليوم الإثنين - أن هذا الفعل الشنيع لا يمت بأى شكل من الأشكال إلى حرية التعبير وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وتحريض على العنف والكراهية وإزدراء الأديان.
وحذرت تونس من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان واحترام مقدسات الشعوب والكتب السماوية.
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