أشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبى للاعتراف بدولة فلسطين

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، إلى قيادة جهد أوروبى للاعتراف بدولة فلسطين، بصفتها الرئيس المقبل للاتحاد الأوروبى، من أجل حماية حل الدولتين الذى تدمره إسرائيل بشكل ممنهج.





جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، فى مقر المجلس الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين بحضور وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى وبلجيكا ولوكسمبورج عبدالرحيم الفرا. وقال أشتية "وقفت إسبانيا دائما صلبة مع العدل للشعب الفلسطينى، وقد أخذت المبادرة قبل 32 عاما باستضافة جهود السلام فى مدريد، والمطلوب البناء على هذا الجهد واستكماله فى ظل غياب الأفق السياسى حاليا". وأضاف: "الخطوات أحادية الجانب التى تتخذها الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة وسابقاتها، تدمر كل إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وستقود إلى دائرة عنف متواصلة". وتابع أشتية: "إسرائيل تحولت لدولة فصل عنصرى بالأمر الواقع وبالتشريع، وهذا ما وثقته تقارير مؤسسات دولية مرموقة".

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