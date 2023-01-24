مسلم شعيتو لـ«القاهرة الإخبارية»: إستونيا أصبحت قاعدة لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «هذا المساء» الذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كلما صغر حجم القوميات أو المجموعات الإثنية أو البشرية يعلو صوتهم، فدول البلطيق، كانت تنعم بمداخيل ضخمة من خلال علاقاتها مع روسيا أيام الاتحاد السوفيتى، وبعد الاتحاد السوفيتى، وحاليا هى دول فارغة من سكانها؛ فقد هجروها نتيجة البطالة ونتيجة أنهم لم يستطيعوا تصريف منتجاتهم فى الأسواق الأوروبية».

وتابع: «هذه دول أصبحت قواعد للناتو، ومهمتها فقط الصراخ وتحريف الحقائق، فروسيا لم تعد تتحمل كل هذه الدبلوماسية الناعمة بحقها، وبالتالى استدعت سفير أستونيا وطلبت منه أن يغادر البلاد وتخفيف عدد الدبلوماسيين للوصول فقط للقائم بالأعمال، ونتوقع أنه إذا ما توسعت المعارك، وهو أمر متوقع من قبل الناتو، خاصة أن الولايات المتحدة ستدفع بعض الدول للتورط مباشرة وتكون هى بريئة من هذا التورط، لذلك فهى ستدفع دول البلطيق للصدام مع روسيا».