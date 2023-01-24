خبير سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: إستونيا تخشى المصير الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال سرحان سعدى، رئيس مركز سطاس للدراسات الاستراتيجية، إن إستونيا طردت بعض موظفى السفارة الروسية فى بلادها بعد تحركات مشبوهة لموظفى السفارة الروسية فى مدينة نارفا، التى تعد نقطة التماس بين الاتحاد الأوروبى والحلف الأطلسى وروسيا الاتحادية.





وأضاف «سعدى» لـ«القاهرة الإخبارية» من العاصمة بازل، أن أكثر من 94% من سكان مدينة نارفا ناطقين باللغة الروسية، وهو ما دفع السلطات الإستونية لاتخاذ خطوات استباقية خوفا من أن تكون الوجهة الثانية لروسيا، وأن تكون نسخة طبق الأصل لأوكرانيا. وتابع أن مخاوف تالين تتمثل فى أن تتعرض لتخريب داخلى، بإشعال فتيل الفتنة والقلاقل داخليا، وليس بمواجهة مباشرة بينها وبين موسكو. وذكر رئيس مركز سطاس للدراسات الاستراتيجية، أن موسكو تذرعت بدخولها فى كييف لحماية السكان الناطقين باللغة الروسية، وهو ما يرجح احتمالية التفكير الروسى بفتح جبهة ثانية للحلف الأطلسى بتدخل مشبوه فى تالين. ونوه «سعدى» إلى أن دول البلطيق الثلاث «إستونيا ولاتفيا وليتوانيا» هى الأشد دعما لكييف، ولديها تخوفات من الهيمنة الروسية خاصة أنهم كانوا جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتى، غير أن عضويتهم فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى، تمنع روسيا من شن أى هجمات عليهم.

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