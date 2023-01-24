العالم اليوم - هاري كين يعادل رقم الهداف التاريخي لتوتنهام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:22 صباحاً - سجل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير هدفا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين، ليعادل رقم الراحل جيمي غريفز الهداف التاريخي لتوتنهام البالغ 266 هدفا.

وهز مهاجم منتخب إنجلترا صاحب الـ29 عاما الشباك بتسديدة بالقدم اليمنى، ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

ولعب غريفز مع توتنهام من 1961 حتى 1970، بينما ظهر كين لأول مرة مع النادي المنتمي لشمال لندن في أغسطس 2011.

وسجل كين 266 هدفا في 415 مباراة، بينما سجل غريفز 266 هدفا في 379 مباراة مع توتنهام.