وزير خارجية السويد : نرفض حرق الكتب المقدسة رغم حرية التعبير.. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 11:25 مساءً - أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السويد عبّرت عن رفضها أي موقف مسيء للإسلام؛ بعدما قام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، أمس الأول السبت.



ونقل أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، تصريحات وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والتي أكد فيها رفضه القاطع لهذه التصرفات؛ رغم أي حرية للرأي والتعبير.

وقال بيلستروم، خلال تصريحات مع مجدي يوسف مراسل فضائية «صدى البلد» من بروكسل، إن الحكومة السويدية لا تؤيد حرق الكتب المقدسة على الإطلاق، وتستنكر إحراق نسخة من القرآن الكريم؛ رغم دعم بلاده لحرية التعبير إلا أن ذلك لا ينطبق على قيام البعض بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وشدد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، على أن مثل هذه الإجراءات لا تتوافق مع مبادئ الاتحاد الأوروبي؛ والتي ترفض وجود مكان للكره على أساس العرق واللون.

وفي السياق، قال بيلستروم، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، السبت: «الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة.. تتمتع السويد بحرية تعبير بعيدة المدى، لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، أؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها».