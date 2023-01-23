باحث فى الشؤون الإفريقية يوضح أسباب الحراك الشعبى ضد فرنسا بغرب القارة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذى يقدمه الإعالمى فادى غالى على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «وإذا تساءلنا، هل إذا استعانت بوركينا فاسو بفاغنار أو روسيا هل ستنهض بوركينا فاسو أم لا؟».

وتابع: «فى تقديرى أنه لا يمكن للأفارقة استبدال مستعمر بمستعمر أو استبدال قوة غربية بقوة أخرى، باعتبار أن كل الأجندات الغربية مشتركة فى إطار البحث عن مصالحها الجيواستراتيجية فى المقام الأول».

واستطرد: «الشارع العام فى بوركسنا فاسو مهيأ تماما لمواجهة كل ذلك، باعتبار أن فرنسا هى المستعمر القديم وصاحبة إرث ما بعد الاستعمار، وذلك من خلال الاتفاقيات التى نسجتها شركات فرنسية عن طريق ديجول، وكل هذه الشبكات ظلت موجودة ونفوذ الجانب الفرنسى يتفاعل بناء على المقتضيات والمصالح الاقتصادية والسياسية».

وأوضح: «وهو نتيجة لفشل متراكم سواء كان الفشل الذى بدأ منذ التدخل الفرنسى لمحاربة الجماعات الإرهابية فى مالى وتطويرها إلى عمليات أخرى، ونشاطها فى دول الساحل الخمس، لم تستطع هذه التدخلات الفرنسية بالتعاون مع التدخلات المحلية فى إنجاح ما أرادته».