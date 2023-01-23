عاجل.. واشنطن: فنلندا والسويد جاهزتان للانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، قال فى وقت سابق، إن واشنطن تتطلع للعمل مع فنلندا والسويد فى حلف الناتو، مشيرا إلى أن الاعتداء على أى عضو فى الحلف هو بمثابة اعتداء على كامل الأعضاء.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكى صادق على بروتوكولى انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ30 فى الحلف.
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