«الصحة العالمية» تحتاج لـ 2.54 مليار دولار خلال 2023 لمواجهة الطوارئ والأزمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 10:27 مساءً - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن حاجتها إلى نحو 2.54 مليار دولار خلال العام الجاري 2023؛ حتى تتمكن من إغاثة ملايين الأشخاص الذين يواجهون حالات طوارئ صحية في جميع أنحاء العالم، وسط تفاقم الأوضاع في الفترة الماضية؛ بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وأشارت المنظمة، إلى تزايد حالات الطوارئ الصحية خلال الآونة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا والتوترات في العديد من البلدان الأخرى، فضلًا عن الكوارث الناتجة عن تغير المناخ والتي أبرزها الفيضانات التي ضربت باكستان العام المنصرم 2022، وألحقت بها الخسائر التي لا تزال تتكبدها حتى وقتنا هذا.

ومع تفاقم حالات الطوارئ، تنمو الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، إذ قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 339 مليون شخص حول العالم، سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الصحية العاجلة خلال العام الحالي 2023، وهو ما يزيد بنسبة 75% مقارنةً بالعام الماضي 2022.

وعلى صعيد أوكرانيا على حدة، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في كييف، يارنو هابيتشت، إن الدولة تعرضت لما يزيد عن 700 هجوم على منظومة الرعاية الصحية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت المستشفيات وسيارات الإسعاف، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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