باحث بالشأن الاقتصادى يوضح لـ القاهرة الإخبارية أثر ديون أمريكا على العالم

جدة - نرمين السيد - قال نضال أبو ذكرى، الباحث فى الشأن الاقتصادى، إن هناك من يقول إن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها، ولكن السؤال هو متى ستتخلف، فكل ما تقوم به الحكومة الأمريكية الحالية هو شراء الوقت.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بسبب نمو الدين العام الأمريكى بشكل خطير وغير مسبوق وهى أمام مفترق طرق، وإما الاستمرار فى مراكمة الدين وإما التوقف عن السداد وتعريض الاقتصاد العالمى للخطر». وتابع: «المشكلة تنعكس على كل العالم وليس الولايات المتحدة فقط، فهى فكت ارتباط الدولار بالذهب منذ أوائل السبعينات وربطت كل العالم بالدولار، و60% من الاستثمارات العالمية مقيمة بالدولار الأمريكى، لذا أى أزمة فى الأسوق الأمريكية قد تنعكس إلى أزمة عالمية تكون عميقة، وقد تحتاج إلى سنوات للإصلاح». واستطرد: «التخبط فى الوسط الأمريكى بين الحكومة والكونجرس هو أحد تجليات هذه الأزمة، ويمكن القول أن الأزمة فى طريقها إلى أخذ منحنيات خطيرة واستمرار مراكمة الدين سيسبب انفجارا يوما ما، وعدم السداد سيخلق أزمة عالمية، وفى كل الحالات هناك وضع اقتصادى صعب».

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