خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: بايدن يسعى لتعديل سياسات ترامب تجاه اللاجئين

جدة - نرمين السيد - يظل استقبال الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجرين جدد، من الملفات التى تشهد صراعًا سياسيًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، الأمر الذى يمكن لمسه من خلال العديد من المواجهات بين الحزبين، أبرزها المقترح الديمقراطى بتأسيس برنامج جديد لاستقبال اللاجئين وتقنين أوضاعهم.





وأكد مسعود معلوف، خبير الشؤون الأمريكية، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الديمقراطيين يسعون بشكل رئيسى لتصحيح بعض السياسات التى اتبعتها الولايات المتحدة فى هذا الملف، إبان ولاية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب. وأضاف أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يهدف فى المقام الرئيسى لتسهيل مهمة اللاجئين الراغبين فى الذهاب للولايات المتحدة بصورة شرعية، وذلك من خلال برنامج لتسهيل الهجرة الشرعية فى البلاد. ولفت «معلوف» إلى أن البرنامج الأمريكى الجديد لاستقبال اللاجئين يهدف لاستقبال 125 ألف شخص كل عام لمدة سنتين، بشرط توافر مجموعات رعاية من المواطنين للاعتناء بشؤون اللاجئين، بحيث تتولى كل مجموعة عددًا منهم، بما يضمن إبقاء أوضاعهم تحت السيطرة الكاملة.

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