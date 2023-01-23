جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية فى برلين، إن التهمة التى وجهت إلى 5 أشخاص ألمان، ألقى القبض عليهم فى أبريل الماضى، وهم 4 رجال وسيدة، هى الخيانة العظمى والتحضير لإنقلاب فى ألمانيا، وهم منتمون لجماعة مواطنى الرايخ، وهى عملية بدأت منذ العام الماضى على مراحل متعددة، لضبط أشخاص كثر وليس فقط 5 أشخاص.





وأضاف خلال الفقرة الإخبارية: «هذه المجموعة تحديدا حسب المدعى العام سوف يحاكمون فى المحكمة الإقليمية العليا باتهامات الخيانة العظيمة والتحضير للانقلاب وخطف وزير الصحة، ومحاولة قتل مساعديه، وإقامة دولة جديدة، وهدم مؤسسات الدولة، وهى مجموعة إرهابية حسب المدعى العام الألمانى». وتابع: «العام الماضى كان هناك عدة مداهمات بدأت بالفعل بهذه المجموعة فى شهر أبريل الماضى، وتم إلقاء القبض على هذه المجموعة فى أبريل من العام الماضى، وهناك مجموعة أخرى تم إلقاء القبض عليها فى ولاية بايرن». وأوضح «والمصادفة أن المجموعة التى ألقى القبض عليها فى مجموعة بايرن أكتوبر الماضى منتمين إلى مواطنى الرايخ، وهم 16 شخصا يعملون فى الحكومة الألمانية، ومنهم 6 أشخاص يعملون فى الشرطة الألمانية، 3 أشخاص منهم التهمة مثبتة عليهم بالدليل، وهناك 13 شخصا يتم التحقيق معهم الآن».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية» يوضح تفاصيل اتهام 5 أشخاص فى ألمانيا بالخيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.