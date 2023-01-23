الحكومة الكويتية تقدم استقالتها رسمياً

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها رسمياًأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، رسميا استقالة حكومته، لأسباب أرجعها إلى "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مؤكدًا ثقته في حكمة ولي العهد في اتخاذ ما يحقق مصلحة البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ أحمد نواف الصباح، أحاط مجلس الوزراء، خلال انعقاده الأسبوعي، اليوم، برفعه "كتاب استقالة الحكومة، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة".

وأكد رئيس الوزراء الكويتي ثقته في حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققًا المصلحة العليا للبلاد.

يذكر أنه بحسب الدستور الكويتي تتشكل الحكومة من أعضاء في مجلس الأمة ومن خارجه.