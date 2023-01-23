جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح بويل أن روسيا لم تبد أى مؤشر على رغبتها فى السلام. وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن مساعدات أوروبا لكييف بلغت 49 مليار يورو، مشيرا إلى أن النفط الروسى يباع بأقل من سعره بـ 50%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول سياسة الاتحاد الأوروبى: اتفقنا على حزمة مساعدات سابعة لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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