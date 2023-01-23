الجاكومى للقاهرة الإخبارية: أزمتنا تكمن فى استحواذ مجموعات صغيرة على السلطة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «المصيبة التى ألمت بالشعب السودانى هى فى استحواذ مجموعات محددة وصغيرة على مفاصل السلطة، وعندما أراد العسكر العودة إلى منصة التأسيس عندما تحدث الرئيس البرهان فى قرارات 25 أكتوبر، إلا أنه فشل فى العودة إلى منصة التأسيس، لأنه لم يستطع أن يدعو كل قوى الثورة لتشكيل حكومة».

وتابع: «وظللنا لأكثر من عام وثلاثة أشهر دون حكومة فى السودان، وذلك بفعل هذه القوى، ثم أتت آلية ثلاثية تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ودول الإيكاد، وبدلا من أن يكونوا مسهلين لضرورة تلاقى قوى السودان على طاولة واحدة أصبحوا يقدمون روشتة وبرنامج يخص استمرار مجموعة محددة، وأن يتم إقصاء مجموعات أخرى».

واستطرد: «هذه الآلية الثلاثية لا تستطيع أن تحل المشكلة السودانية، لذلك رأينا ودعونا للحوار السودانى السودانى».