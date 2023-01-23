العالم اليوم - هؤلاء يدمرون أنفسهم.. خبيرة نفسية تحدد 6 علامات تكشفهم

انتم الان تتابعون خبر هؤلاء يدمرون أنفسهم.. خبيرة نفسية تحدد 6 علامات تكشفهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 08:18 مساءً - تثار المخاوف بشأن الصحة النفسية في كثير من الدول على نحو متزايد، وسط مخاوف من تأثير نمط الحياة المعاصرة، بما فيها من ضغوط، لا سيما أن الكثيرين قد لا ينتبهون إلى إصابتهم باضطرابات.

وفي بعض الأحيان، قد يكون الفرد هو الذي "يُدمر" ذاته، على نحو غير مقصود، من خلال الوقوع في عدد من الأخطاء.

والمقصود بـ"التدمير الذاتي" هو قيام الشخص بأشياء تنعكس عليه سلبا ولا تعود عليه بالنفع، بل وتؤدي إلى عرقلة تقدمه نحو الأفضل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن خبيرة الصحة النفسية، لاليتا سوغلاني، فإن 6 علامات بارزة تشير إلى أن الشخص يلحق الأذى بنفسه: