أوكرانيا تكشف حجم الدمار الذى خلفه القصف الروسي على المواقع الثقافية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 07:27 مساءً - قال وزير سياسة الثقافة والإعلام الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو الأحد، أن العملية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تدمير أكثر من 1200 موقع من البنى التحتية الثقافية، بما في ذلك أكثر من 500 معلم ثقافي في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن أولكسندر تكاتشينكو قوله " أولا وقبل كل شيء ، نحن نتحدث عن الحفاظ على تلك المؤسسات الثقافية التي تضررت. فهذه أكثر من 1200 موقع من البنى التحتية الثقافية ، بما في ذلك أكثر من 500 أثر ثقافي. من المهم بالنسبة لنا الحفاظ عليها هذا الشتاء"

وأوضح الوزير في بث تلفزيوني أن مسألة ترميم الأشياء المتضررة أو المدمرة للبنية التحتية الثقافية تتم مناقشتها مع الشركاء الغربيين.

وأكد المسؤول الحكومي "عندما نتحدث مع زملائنا في الغرب حول دعم التعافي، فإن لديهم سؤالا حول مدى ملاءمته أثناء الحرب. ونقول إنه مناسب".

وأعرب عن أسفه لعدم إمكانية استخدام أموال الميزانية لإعادة الإعمار في الوقت الحالي. ومع ذلك، أشار تكاتشينكو إلى أن الأموال لمثل هذه الأغراض تأتي من الشركاء والمانحين الغربيين، بما في ذلك الأوكرانيين.