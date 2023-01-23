الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها إلى ولى العهد

جدة - نرمين السيد - وكان الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى أحاط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برفعه كتاب استقالة الحكومة إلى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى السابع عشر لمجلس الأمة، معربا عن حكمة ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للكويت.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتى عقد اجتماعه فى قصر السيف برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك على الشيتان بتقديم مجلس الوزراء الشكر إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة المبادرة الأميرية بصدور المرسوم الخاص بشأن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص والذى يتماشى مع السياسة الحكيمة لأمير الكويت وترسيخا لما جبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامى واستقرارا للوحدة الوطنية.