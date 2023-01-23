«القاهرة الإخبارية»: مقتل 56 وإصابة 132 فى 36 إطلاق نار بأمريكا خلال 2023

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "أرشيف العنف المسلح"، المعنى بحصر الهجمات المسلحة وحوادث العنف المسلح فى الولايات المتحدة، فحادث إطلاق النار الذى وقع فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ليل أول أمس السبت، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، هو أكبر واقعة إطلاق نار شهدتها البلاد منذ منتصف نوفمبر الماضى، عندما وقع هجوم فى كولورادو، وراح ضحيته 5 أشخاص، وكذلك هجوم "والمارت" فى فرجينيا والذى خلف 6 ضحايا.

وأضاف الموقع، أنه منذ بداية العام الحالى تشهد الولايات المتحدة يوميًا حوادث إطلاق نار تتسبب فى سقوط عدة ضحايا، وبالتحديد هناك 36 حادث إطلاق نار جماعى حتى الآن هذا العام فى الولايات المتحدة، من بينها 21 واقعة أسفرت عن مصرع شخص واحد على الأقل.

وذكر الموقع، أن اثنين من أكثر حوادث إطلاق النار دموية لم تحدث فى أماكن عامة، لكن تم خلالها استهداف أشخاص داخل منازلهم، حيث قُتل 6 أشخاص بينهم طفل ووالدته رميًا بالرصاص فى منزل بوسط كاليفورنيا فى 16 يناير الجارى.

وفى وقت مبكر من أمس الأحد 22 يناير، أصيب 12 شخصًا بجروح إثر إطلاق نارى فى ملهى ليلى فى باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

ولطالما شكلت حوادث إطلاق النار المتكررة كابوسًا أرق الأمريكيين، إذ شهدت الولايات المتحدة أكثر من 616 عملية إطلاق نار العام الماضى، حسبما أفادت قناة" القاهرة الإخبارية" فى تقرير لها عن حوادث إطلاق النار المتكررة فى الولايات المتحدة.

ويعرف جهاز "خدمة أبحاث الكونجرس" إطلاق النار الجماعى" بأنه حادث قتل متعدد أدى إلى مقتل أربعة أو أكثر من الضحايا بأسلحة نارية فى حدث واحد، وفى موقع واحد أو أكثر على مقربة.

وتنفذ السلطات الأمريكية حملات اعتقالات سنوية، تطال العشرات ممن يحاولون إحضار أسلحة إلى بعض المناطق الحساسة بالولايات المتحدة.

وكان الكونجرس قد أقر حظرًا لمدة 10 سنوات على البنادق الهجومية وبعض مخازن الذخائر العالية السعة عام 1994، غير أن المشرّعين لم يجددوه عند انتهاء مدة سريانه فى عام 2004، ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات تلك الأسلحة.

وبعد مجزرة يوفالدى فى مايو الماضى، حين أطلق مسلح النار فى مدرسة بتكساس وقتل 20 تلميذًا، ناشد الرئيس الأمريكى "جو بايدن" المشرعين بحظر البنادق الهجومية مرة أخرى، أو على الأقل رفع الحد الأدنى للسن المطلوب لشرائها من 18 إلى 21 عامًا.

وفى يونيو الماضى، وقع "بايدن" على مشروع قانون يقيد حيازة السلاح فى الولايات المتحدة، بعد أن حظى بدرجة كبيرة من الدعم من قِبل الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الكونجرس.

وضع القانون ضوابط أشدّ صرامة فيما يتعلق بالمشترين الشُبّان للأسلحة، فضلًا عن المزيد من التمويل لمصلحة برامج الصحة النفسية وتأمين المدارس. ويتضمن التشريع بنودًا تساعد الولايات فى حظر حيازة السلاح على الأشخاص الذين يمكن اعتبار أنهم يمثلون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين. كما يحظر القانون بيع السلاح للمدانين فى حوادث عنف منزلى.

لكن بيد أن هذا القانون فشل فى الحد من حوادث إطلاق النار الجماعى فى الولايات المتحدة، التى تشير التقديرات إلى وجود ما لا يقل عن 393 مليون سلاح نارى هناك.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأى تشير إلى أن غالبية الأمريكيين تدعم تقييد حرية حيازة السلاح، لكن هناك مجتمعات، لا سيما فى الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، تؤيد حيازة السلاح. وعادة ما يقف نوّاب الكونجرس عند تلك الولايات الجمهورية فى وجه الإصلاحات التشريعية الداعية لتقييد حيازة السلاح فى البلاد.