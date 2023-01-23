الجاكومى لـ القاهرة الإخبارية: السودان به قوى وافدة تتلقى أوامر من الخارج

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «هناك قوى وطنية وأخرى غير وطنية، ومصنوعة وغير مصنوعة، وقوى ذات جذور وتاريخ داخل الشعب السودانى، وقوى وافدة تتلقى أوامرها من الخارج».

وتابع: «هناك قوى لا ترغب فى وجودى فى المشهد، لذلك جاء الاتفاق الإطارى بتنظيمات محددة وهلامية، فالجبهة الثورية وككتلة ديمقراطية علاقتنا مع حميدتى ممتازة ومميزة»

واستطرد: «لذلك عندما دعونا لمبادرة سودانية سودانية لم يكن هذا من فراغ، لأن مهمة الميسر والمسهل الدولى أن يعمل على تلاقى كل هذه القوى، ونحن من المؤسسين لقوى الحرية والتغيير، ولا تستطيع أى قوة أن تتجاوزنا فى صناعة الثورة، وذهبنا إلى جوبا لإنتاج سلام وتم الاستفراد بالمشهد السودانى من قبل قوى الحرية والتغيير، وعندما ذهبنا هناك مكثنا قرابة العامين لإنتاج الإعلان الدستورى الذى أنتج الوثيقة الدستورية».

وأكد: «المكاسب التى حصلت عليها هذه القوى هى من تقف الآن عقبة فى وجه أن يلتقى كل أبناء الشعب السودانى إلا عبر هواهم».