عاجل.. موسكو : العالم على شفا حرب بسبب عدوان مرتقب علينا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قال فى وقت سابق اليوم الإثنين، إن روسيا منفتحة للحوار وحل كل النزاعات سلميا من خلال الحوار. وقال "فى حين تقف الدول الغربية وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع".

وأضاف لافروف، خلال اجتماع مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدى باندور، "أنه فيما يتعلق بالوضع مع أوكرانيا، فقد أيدت روسيا اقتراح أوكرانيا بإجراء محادثات العام الماضي، لكن كييف نفسها رفضتها لاحقا وحظرت المفاوضات مع موسكو على المستوى التشريعى"، معربا عن تقدير موسكو لموقف جنوب إفريقيا من الوضع حول أوكرانيا.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، قد أكدت رفض بلادها الانحياز لأى طرف فى سياق الأحداث فى أوكرانيا على الرغم من ضغوط الغرب.