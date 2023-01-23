الجاكومى للقاهرة الإخبارية: الثورة فى السودان أزاحت نظاما كان واجهة إخوانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجاكومى خلال لقاء خاص قدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الثورة أزاحت نظاما كان واجهة إخوانية. وأوضح الجاكومى أنه لم يتم تقديم حكومة انتقالية ترسخ قيم العدالة، مشيرا إلى أن هناك قوى لن يأتى بها صندوق الانتخابات. وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية أن القوى فى السودان لم تستعد لمرحلة جديدة وهى الانتخابات.

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