جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من يرفض حوارا سودانيا سودانيا له أجندة. وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية أن دعوة الحوار السودانى يقبلها كل وطنى غيور، وأن الحل فى حوار سودانى- سودانى ونقبل نتائجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجاكومى للقاهرة الإخبارية: القوى الفاعلة فى السودان تقبل دعوة مصر للحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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