جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا أحد يزايد على علاقة السودان ومصر، مشيرا إلى أن مصر يوجد بها 7 ملايين سودانى. وتابع الجاكومى أن مصر شهدت تكون التجمع الوطنى الديمقراطى، وأن القاهرة جمعت قوى نداء السودان فى 2019. وأكد رئيس الجبهة الثوية السودانية أن القاهرة قدمت دعوة لتوافق قوى الثورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ القاهرة الإخبارية: مصر تسعى لاستقرار بلدنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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