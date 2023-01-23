رئيس الجبهة الثورية السودانية للقاهرة الإخبارية: فشلنا فى ترجمة أحلام الشعب

جدة - نرمين السيد - قال محمد سيد أحمد الجاكومى، رئيس الجبهة الثوية السودانية، إنه بعد نجاح ثورة عظيمة على نظام استمر لمدة 30 عاما، واستطاعت بمثابرة وجهد كبير أن تكلل بإزاحة النظام المباد، وهو الواجهة الإخوانية المعروفة، وبكل أسف فشلنا فى الحفاظ على مكتسباتنا.





وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القوى السياسية صنعت هذه الثورة، وجميعنا فشلنا فى ترجمة أحلام وأهداف وطموحات الشعب السودانى فى تقديم حكومة انتقالية تعمل على ترسيخ قيم السلام والحق والعدل والعدالة، ومن ثم الاستعداد إلى مرحلة الانتخابات، باعتبار أن القوى التى استأثرت بالسلطة عقب سقوط نظام عمر البشير ليست لديها مصلحة فى الوصول إلى الانتخابات لأنها قوى ليس لديها سند شعبى وجماهيرى، وبالتالى عملت على أن تكون الفترة الانتقالية طويلة لأول مرة فى السودان». وتابع: «لأول مرة فى السودان تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات، ثم تمتد الآن إلى 5 سنوات، وبعد إزاحة الديكتاتور عبود سنة 1964 كانت الفترة الانتقالية عاما واحدا».

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